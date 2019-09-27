Россия - уже не главный торговый партнер Украины: им стал Китай. Инфографика

27 сентября, 2019, 12:25

По итогам первого квартала 2019 года объемы торговли между Украиной и Китаем выросли до $2,55 млрд. При этом доля Китая в общем товарообороте достигла 10,6%

Об этом свидетельствуют данные , опубликованные Национальным банком Украины.

В то же время объемы торговли Украины с Россией в том же периоде составили $2,34 млрд. Доля России снизилась до 9,7%. Еще по итогам 2018 г. доля РФ составила 11,5% ($11,05 млрд).

В пятерку крупнейших торговых партнеров Украины также вошли:

Германия (6,9% и $1,65 млрд)

Польша (6,1% и $1,47 млрд)

Беларусь (4,5% и $1,08 млрд).

Далее в списке - Турция, США, Италия, Индия и Египет.

Основу экспорта в Китай из Украины составляют продукты аграрного сектора (более половины от всего объема). Импортируется в Украину из Китая продукция машиностроения, химической и легкой промышленности.

Источник: НБУ