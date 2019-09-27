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Espreso.tvМирРоссия причастна к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского, - Пелоси

Россия причастна к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского, - Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что к скандалу с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия

Об этом Пелоси заявила в эфире канала MSNBC, комментируя начало процедуры импичмента Трампа из-за скандала вокруг телефонного разговора президента США с Зеленским.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала спикер.

Однако она не уточнила роль России в скандале, только добавив, что Кремль вмешался в выборы 2016 года.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.

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