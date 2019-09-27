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Espreso.tvОбществоРош ха-Шана в Умани: в город прибыли 17 тіс. паломников из 6 стран, - Нацполиция

Рош ха-Шана в Умани: в город прибыли 17 тіс. паломников из 6 стран, - Нацполиция


фото: npu.gov.ua
Всего на празднование Рош ха-Шана в Умань ожидается приезд около 40 тысяч хасидов
Об этом сообщает пресс служба национальной полиции.
 
"На сегодняшний день в Умань прибыло около 17 тысяч паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - рассказал заместитель главы нацполиции.
 
В Умани порядок обеспечивает более 550 украинских правоохранителей, и 20 работников полицейских из Израиля.
 
"В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников перекрыто движение", - говорится в сообщении.
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