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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" "Юзик" взял себе в помощницы жену

"Слуга народа" "Юзик" взял себе в помощницы жену


фото: facebook
Экс-кварталовец и народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, которого называют "Юзик", взял себе в помощники жену

Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум" .

Как говорится на сайте Верховной Рады, Татьяна Корявченкова работает у него на общественных началах. По образованию она экономист.

В браке с депутатом Татьяна Корявченкова находится с 2004 года, они воспитывают троих детей.

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