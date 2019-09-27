"Слуга народа" "Юзик" взял себе в помощницы жену

27 сентября, 2019, 14:52

Экс-кварталовец и народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, которого называют "Юзик", взял себе в помощники жену

Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум" .

Как говорится на сайте Верховной Рады, Татьяна Корявченкова работает у него на общественных началах. По образованию она экономист.

В браке с депутатом Татьяна Корявченкова находится с 2004 года, они воспитывают троих детей.