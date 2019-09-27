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Espreso.tvОбщество"Считаю иконой трансформации": Федоров о конкуренции с Дубилетом в правительстве

"Считаю иконой трансформации": Федоров о конкуренции с Дубилетом в правительстве

Вице-премьер Михаил Федоров рассказал, чем его деятельность в правительстве отличается от функций министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

На вопрос, не "тесно" ли в одном Кабмине с Дмитрием Дубилетом, Федоров ответил:

"Моя честная позиция по этому поводу: я считаю Дубилета, наверное, иконой трансформации в Украине. Я очень рад, что он находится в нашей команде или я нахожусь в этой команде. Дело в том, что у него уже был период в жизни, когда он помогал в трансформации услуг. И мы этот опыт сейчас тоже используем. Я много с ним советуюсь. У него стоит параллельно тоже очень большая задача - полностью трансформировать Кабинет министров и в целом государственное управление".

По его словам, их задачи пересекаются.

"У меня есть конкретные цели, касающиеся электронных услуг, интернет-инфраструктуры, диджитал-скиллов и компетенций. А у него это глобальная трансформация государственного управления. Его задача - сделать так, чтобы государство работало максимально эффективно. Это его ключевая задача. Моя задача - превратить государство в сервис, я бы так сказал, наверное. И они очень взаимосвязаны", - пояснил он.

"Дубилет гениальный в дизайне бизнес-процессов. Я никогда не встречал людей, которые умеют так упрощать, убирать лишнее и делать эффективными процессы. Поэтому мне кажется, он четко на своем месте, и мы хорошая команда ", - добавил Федоров, заверив, что конкуренции между ними нет.

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