"Считаю иконой трансформации": Федоров о конкуренции с Дубилетом в правительстве
Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".
На вопрос, не "тесно" ли в одном Кабмине с Дмитрием Дубилетом, Федоров ответил:
"Моя честная позиция по этому поводу: я считаю Дубилета, наверное, иконой трансформации в Украине. Я очень рад, что он находится в нашей команде или я нахожусь в этой команде. Дело в том, что у него уже был период в жизни, когда он помогал в трансформации услуг. И мы этот опыт сейчас тоже используем. Я много с ним советуюсь. У него стоит параллельно тоже очень большая задача - полностью трансформировать Кабинет министров и в целом государственное управление".
По его словам, их задачи пересекаются.
"У меня есть конкретные цели, касающиеся электронных услуг, интернет-инфраструктуры, диджитал-скиллов и компетенций. А у него это глобальная трансформация государственного управления. Его задача - сделать так, чтобы государство работало максимально эффективно. Это его ключевая задача. Моя задача - превратить государство в сервис, я бы так сказал, наверное. И они очень взаимосвязаны", - пояснил он.
"Дубилет гениальный в дизайне бизнес-процессов. Я никогда не встречал людей, которые умеют так упрощать, убирать лишнее и делать эффективными процессы. Поэтому мне кажется, он четко на своем месте, и мы хорошая команда ", - добавил Федоров, заверив, что конкуренции между ними нет.
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