"Неоднозначная фигура": министр культуры рассказал, стоит ли называть площади и улицы именем Бандеры

27 сентября, 2019, 13:47

Бородянский считает, что снос памятников не меняет сознание, но инициировать изменения в закон о декоммунизации не будет

Об этом министр культуры, молодежи и спорта сказал в интервью " ВВС News Украина".

Владимир Бородянский заявил, что не будет инициировать никаких изменений в закон о декоммунизации, как и в закон о языке.

"Мое отношение вообще положительное, но всегда есть "но". Давайте так: я за то, чтобы мы называли вещи своими именами. В нашей истории были ужасные страницы и хорошие страницы. И тот режим, который был 70 лет на нашей территории, привел к большим потерям. И привел к достижениям, тоже нельзя этого отрицать. Но самое страшное, что он привел к потерям интеллектуальным, к ментальным и ужасным физическим, человеческим потерям", - сказал министр.

Он отметил, вместе с тем, что снос памятников не меняет сознание.

"На мой взгляд, это самый легкий путь, который мы выбрали, - закрыть звезду, снять Ленина. А вот сознание и проблемы, которые возникают, те все споры - это же через сознание. Мы вообще не провели эту дискуссию, не выяснили, что с нами происходило, и не сказали: смотрите, такая у нас была история. Они - не герои наши, и мы не будем называть их именами площади и улицы", - отметил Бородянский.

О том, можно ли называть площади и улицы, скажем, именем Бандеры, министр ответил, что он "неоднозначная фигура в обществе".

"Это же наша общая история. Она еще болит у многих людей. И для того, чтобы принимать решения о названиях-неназваниях, героизации-негероизации, мы должны осознать, что у нас в истории были разные периоды. Бандера боролся за свое видение независимости Украины? Боролся, это правда. Он был белый? Черный? Какого цвета он был? Мы же понимаем, что в нем есть неоднозначность... Его по-разному воспринимают во Львове и Харькове, например", - пояснил министр культуры .

Впрочем, он считает, что нельзя сопоставлять отношение к различным фигурам в разных областях Украины. Комментируя замечание журналиста, что таким образом можно дойти до того, что где-то в Харьковской области поставят памятник Сталину и скажут: Львов, вам это не нравится - то вы и не ставьте. Бородянский отметил: "Нет-нет-нет. Сталин - преступник. Это факт. Бандера боролся за независимость Украины таким способом, каким он видел борьбу. Он выбрал тот вариант борьбы, который он считал правильным. Совсем другая история - это Сталин. У него был другой выбор, другой контекст, он просто уничтожал свой народ...".

Министр сказал, что вернулся к вопросам переименования после определенных этапов общенационального осмысления.

"Вся эта тема не до конца осмыслена, поэтому в одной части Украины она вызывает сопротивление, а в другой - одобрение. Нам бы переосмыслить это все. Не сегодня, а лет десять-двадцать назад..., - отметил он. - Я считаю, что нам необходимы сериалы, фильмы, театральные постановки, которые переосмысливают это время - с разных сторон. Не делайте из него белого или черного. Сделайте, как было, чтобы мы могли увидеть, чтобы мы через эмоцию поняли тот контекст, в котором люди жили, принимали решения, какими бы ни были эти решения".