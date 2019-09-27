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Espreso.tvОбщество"К доске не выходили с места отвечали": Федоров рассказал о тайной стратегической сессии правительства

"К доске не выходили с места отвечали": Федоров рассказал о тайной стратегической сессии правительства


фото: Українська правда
7-8 сентября весь Кабмин собрался на стратегическую сессию в Киеве, о которой не было сообщений и информации в СМИ

Об этом вицепремьер Михаил Федоров рассказал в интервью Украинской правде.

"Я конкретное место (проведение сессии, - ред.) не буду говорить. Но это образовательная аудитория, конечно небольшая аудитория. Это не были какие-то базы отдыха, гостиницы...", - заявил Федоров.

По его словам, каждый член правительства представил свои цели.

"Ну, а формат был обычный. Сессия длилась 2 дня. Все были, кто-то подъезжал, кто-то ехал, срочные дела. Именно в этот день встречали наших ребят в аэропорту - моряков, Сенцова. ... Все были вовлечены, каждый представил свои цели. И что мне понравилось, что во мне поддерживает энергию - это подход Гончарука, когда он говорит: "Чтобы что? Чтобы что?" Вот этот его подход - ставить в центр всего человека, не лить воду, а говорить конкретно о целях", - пояснил вицепремьер.

Федоров отметил, что премьер Гончарук заставлял министров с опытом пересматривать свой подход ко всем вещам.

"К доске не выходил никто, все с места рассказывали. Но так, каждый министр, включая Авакова, все четко говорили о своих целях, как они их будут достигать, и перед всеми относились четкие kpi (ключевые показатели эффективности, - Ред.)" , - добавил он.

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