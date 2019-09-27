 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это опасно для украинцев": Мининфраструктуры не будет возобновлять авиасообщение с РФ

"Это опасно для украинцев": Мининфраструктуры не будет возобновлять авиасообщение с РФ


фото: mtu.gov.ua
Министр инфраструктуры заявил, что РФ остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью "Экономической правде".

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какое-то суицидальное настроение, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения", - сказал Криклий, отвечая на вопрос о возможном обновлении авиасообщения с Россией.

Чиновник отметил, что это касается не только безопасности украинцев, но и геополитических вопросов. Криклий заметил, что в случае возобновления авиасообщения с Россией, Украина даст "месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет".

Однако тогда возникнут другие вопросы, в частности, зачем Украина обращается за дополнительными санкциями против России, зачем хочет продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате и по поводу Минских договоренностей.

"Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще", - добавил министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать