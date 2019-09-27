"Это опасно для украинцев": Мининфраструктуры не будет возобновлять авиасообщение с РФ
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью "Экономической правде".
"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какое-то суицидальное настроение, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения", - сказал Криклий, отвечая на вопрос о возможном обновлении авиасообщения с Россией.
Чиновник отметил, что это касается не только безопасности украинцев, но и геополитических вопросов. Криклий заметил, что в случае возобновления авиасообщения с Россией, Украина даст "месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет".
Однако тогда возникнут другие вопросы, в частности, зачем Украина обращается за дополнительными санкциями против России, зачем хочет продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате и по поводу Минских договоренностей.
"Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще", - добавил министр.
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