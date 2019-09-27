"Больше никаких разговоров с иностранными лидерами": Трамп назвал звонок Зеленскому "совершенным"
27 сентября, 2019, 19:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским не является приемлемым, ни один американский лидер больше не сможет разговаривать ни с одним иностранным коллегой
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Это был совершенный разговор с украинским президентом Если совершенный телефонный разговор с президентом Украины не считается приемлемым, тогда ни один будущий президент никогда не сможет разговаривать ни с одним иностранным лидером!" - написал Трамп.
"IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!"- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.
If that perfect phone call with the President of Ukraine Is not considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.
- Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера в частности выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
- Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
- Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
- Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы по началу расследования в отношении Джо Байдена.
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