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Espreso.tvОбщество"Больше никаких разговоров с иностранными лидерами": Трамп назвал звонок Зеленскому "совершенным"

"Больше никаких разговоров с иностранными лидерами": Трамп назвал звонок Зеленскому "совершенным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским не является приемлемым, ни один американский лидер больше не сможет разговаривать ни с одним иностранным коллегой

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Это был совершенный разговор с украинским президентом Если совершенный телефонный разговор с президентом Украины не считается приемлемым, тогда ни один будущий президент никогда не сможет разговаривать ни с одним иностранным лидером!" - написал Трамп.

  • Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера в частности выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
  • Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
  • Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
  • Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы по началу расследования в отношении Джо Байдена.
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