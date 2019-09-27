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Espreso.tvОбществоQR-код вместо «пластика»: правительство работает над созданием цифровых водительских прав

QR-код вместо «пластика»: правительство работает над созданием цифровых водительских прав


фото: newsone
Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации заявил, что скоро люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать

Об этом Михаил Федоров сказал в интервью " Украинской правде".

Отвечая на вопрос, готов ли он обсуждать с мобильными операторами запуск бесплатной версии Mobile ID для большей части населения страны, вице-премьер отметил, что сейчас в Украине не более тысячи Mobile ID.

"Но я как потребитель государственных услуг больше ориентирован на развитие бесплатной технологии Smart-ID. Это когда ты с помощью своего смартфона можешь подписать бесплатно любую услугу. В то же время, я считаю, что Mobile ID нужно развивать. Мы уже не один день ведем на эту тему переговоры с мобильными операторами и даже с банками", - сообщил Федоров.

Он отметил, что есть договоренность с определенными банками выдавать Mobile ID клиентам этих банков. По его словам, это сразу расширит сеть точек выдачи Mobile ID.

"Сегодня, например, в Киеве в "Киевстар" есть только один пункт выдачи Mobile ID. Привлечение банков позволит сразу получить более 2000 пунктов", - подчеркнул вице-премьер.

По Smart-ID Федоров говорит, что есть цель, чтобы можно было загрузить приложение госбанка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу.

"ПриватБанк" ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 или в января 2020 года запустить первую Smart-ID. Это откроет рынок сразу почти 10 миллионам пользователей Приват24. Им не нужно будет физически идти получать электронную подпись, загружать электронный ключ на флешку и потом искать в MacBook USB-порт. Они смогут с помощью смартфона удаленно получить электронную подпись. Даю 100%, что это подхватят и другие банки ", - сказал Федоров.

По его мнению, взаимодействие государства и банков позволяет сделать большой цифровой скачок.

"Финтех в нашей стране очень сильный, он сильно развивает культуру использования государственных услуг, вызывает определенное доверие. Мы сильная в этом плане страна, даже в мировом масштабе", - считает вице-премьер.

Он также поделился, что сейчас его команда работает над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов.

"И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать", - добавил он.

Федоров показал на своем смартфоне приложение, где видно изображение отсканированных водительских прав и снизу - QR-код. "Твои права находятся здесь. Ты показываешь права, и тебе не надо доставать "пластик", - подытожил чиновник.

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