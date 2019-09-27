QR-код вместо «пластика»: правительство работает над созданием цифровых водительских прав
Об этом Михаил Федоров сказал в интервью " Украинской правде".
Отвечая на вопрос, готов ли он обсуждать с мобильными операторами запуск бесплатной версии Mobile ID для большей части населения страны, вице-премьер отметил, что сейчас в Украине не более тысячи Mobile ID.
"Но я как потребитель государственных услуг больше ориентирован на развитие бесплатной технологии Smart-ID. Это когда ты с помощью своего смартфона можешь подписать бесплатно любую услугу. В то же время, я считаю, что Mobile ID нужно развивать. Мы уже не один день ведем на эту тему переговоры с мобильными операторами и даже с банками", - сообщил Федоров.
Он отметил, что есть договоренность с определенными банками выдавать Mobile ID клиентам этих банков. По его словам, это сразу расширит сеть точек выдачи Mobile ID.
"Сегодня, например, в Киеве в "Киевстар" есть только один пункт выдачи Mobile ID. Привлечение банков позволит сразу получить более 2000 пунктов", - подчеркнул вице-премьер.
По Smart-ID Федоров говорит, что есть цель, чтобы можно было загрузить приложение госбанка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу.
"ПриватБанк" ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 или в января 2020 года запустить первую Smart-ID. Это откроет рынок сразу почти 10 миллионам пользователей Приват24. Им не нужно будет физически идти получать электронную подпись, загружать электронный ключ на флешку и потом искать в MacBook USB-порт. Они смогут с помощью смартфона удаленно получить электронную подпись. Даю 100%, что это подхватят и другие банки ", - сказал Федоров.
По его мнению, взаимодействие государства и банков позволяет сделать большой цифровой скачок.
"Финтех в нашей стране очень сильный, он сильно развивает культуру использования государственных услуг, вызывает определенное доверие. Мы сильная в этом плане страна, даже в мировом масштабе", - считает вице-премьер.
Он также поделился, что сейчас его команда работает над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов.
"И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать", - добавил он.
Федоров показал на своем смартфоне приложение, где видно изображение отсканированных водительских прав и снизу - QR-код. "Твои права находятся здесь. Ты показываешь права, и тебе не надо доставать "пластик", - подытожил чиновник.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!