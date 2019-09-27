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Espreso.tvМирПрезидент Литвы в ООН: Кремль не сделал ничего, чтобы заслужить доверие

Президент Литвы в ООН: Кремль не сделал ничего, чтобы заслужить доверие


фото: REUTERS
В своем первом выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в четверг президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал Россию за ее агрессивное поведение по поводу Украины и Грузии

Об этом сообщает портал Delfi.

"Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, подпитывается слабой реакцией международного сообщества на агрессию против Грузии в 2008 году, пытается еще больше дестабилизировать соседние страны. Военные действия России против Украины продолжаются уже пять лет", - отметил президент Литвы.

Он подчеркнул, что "Россия до сих пор не сделала ничего, чтобы заслужить ваше доверие". При этом Науседа отметил, что Литва решительно осуждает нарушение международного права, и напомнил стране-агрессору, что она должна придерживаться положений Устава ООН, Хельсинкского соглашения и двусторонних соглашений с Украиной.

По словам президента Литвы, его страна и в дальнейшем будет поддерживать независимость Грузии и Украины, никогда не признает аннексию Крыма, так же как и оккупацию Абхазии и Южной Осетии. "Некоторые политические лидеры выдвигают идею создания нового геополитического пространства от Атлантики до Владивостока, куда войдет и Россия. Идея интересная, но разве мы найдем для реализации общую основу? У нас есть общие ценности? Ответ - нет!" - сказал Науседа.

Он напомнил, что страны не должны поддерживать союзы, в которых "одни государства становятся субъектами истории, а другие - просто объектами".

Ранее Науседа заявлял, что пока продолжается эскалация напряженности в Украине, у него нет морального права для встречи с Путиным.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск с трибуны ООН призвал к солидарности с Украиной.

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