Поступления от растаможки "евроблях" в 7 раз превысили ожидаемые объемы, - Счетная палата

27 сентября, 2019, 18:42

По плану сумма за год должна была составить 1 млрд гривен, а фактически за 8 месяцев поступило 7,1 млрд

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 01.01.2015 г. до дня вступления в силу закона от 08.11.2018 г.. № 2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств», при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев т.г. поступило всего 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше", - говорится в сообщении.

Эти платежи поступают в специальный фонд государственного бюджета и зачисляются в Пенсионный фонд.