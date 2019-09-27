Показы на ТВ и аншлаги в кино: Бородянский объяснил, какие украинские фильмы получат госфинансирование

27 сентября, 2019, 14:45

Министр культуры рассказал, как изменятся правила распределения денег в поддержку украинского кино

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал в интервью "ВВС News Украина".

"Я уже сказал во многих местах, что поддержка украинских фильмов - это привилегия. Если продюсер на питчинге говорит, что это кино будет иметь такую-то кассу, его посмотрит столько-то зрителей, а потом пшик, значит, в следующий раз с него автоматически снимают 5 или 10 баллов. А если еще раз так случилось, то он вообще на некоторое время не имеет возможности получать государственное финансирование", - отметил министр.

Он отметил, что государство не должно финансировать продюсеров и режиссеров, которые не выполняют своих обещаний, ведь питчинг - это обязательства с двух сторон.

"Это не только бокс-офис. Это количество зрителей. Если кино взяло телевидение и показало, у него количество зрителей было велико. Значит, это кино выполнило свою социальную миссию. Почему мы финансировали кино, а его ни в кинотеатрах не посмотрели, ни на телевидении не посмотрели? Ни у кого не возникает вопроса, зачем мы это финансируем? Если режиссер хочет самореализоваться, ну пусть берет у кого-то деньги и самореализуется, или зарабатывает на чем-то", - считает Бородянский.

Он отдельно выделил авторское кино, которое может получать призы, которое имеет какую-то жизнь вне страны, на Венецианском фестивале и тому подобное. Такое кино создает положительный имидж страны.

"Когда продюсер, режиссеры приходят на питчинг, они заявляют, какие категории, цели они ставят перед кино. И сейчас эти цели - это просто декларация. А я хочу, чтобы это была не декларация, а соглашение. Мы зафиксировали это и учтем в следующем питчинге", - пояснил министр.

Он добавил, что бюджет будет сосредоточен в одном месте, и государство будет осуществлять управление им. "И там будут критерии, по которым государство определит приоритеты на ближайшее время", - подытожил министр.