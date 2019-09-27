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Espreso.tvОбществоПервый месяц Рады: нардепы проголосовали 202 тысячи раз, "Батькивщина" проигнорировала треть голосований

Первый месяц Рады: нардепы проголосовали 202 тысячи раз, "Батькивщина" проигнорировала треть голосований

Парламентарии 202 517 раз нажимали на кнопку, а наименьший процент пропусков во время голосований был у депутатов из фракции "Слуга народа" (4,1%), тогда как наибольший - у "Батькивщины" (30,3%)

Такие данные привела гражданская сеть "Опора".

Они проанализировала, каким был первый месяц работы Верховной Рады Украины IX созыва.

В течение сентября депутаты работали в сессионном зале парламента 8 пленарных дней. Всего в сентябре в Верховной Раде зарегистрированы 523 законопроекта. 466 из них инициировали народные депутаты (89,1%), 34 - Кабинет министров (6,5%), президент - 23 (4,4%).

465 законодательных инициатив были поддержаны.

Всего в сентябре депутаты 202 517 раз нажимали на кнопки для голосования.

Чаще всего "за" в парламенте голосуют парламентарии из фракции "Слуга народа" (80,9%), "против" - депутаты из "Европейской Солидарности" (8,1%), "воздерживаются" - также депутаты из "Европейской Солидарности" ( 20,4%). "Оппозиционная платформа" является лидером по показателю неучастия в голосованиях (52,4%).

Наименьший процент пропусков во время голосований у депутатов из фракции "Слуга народа" (4,1%), наибольший - из "Батькивщины" (30,3%).

В сентябре депутаты 1 541 раз выступали в Верховной Раде. Общее время их выступлений составляет почти 31 час.

Среди депутатов, которые чаще всего голосуют против линии своих фракций, оказался экс-президент Украины и член фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и лидер избирательного списка партии "Голос" Святослав Вакарчук.

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