Пенс обвинил демократов в попытке отменить волю американского народа на выборах

27 сентября, 2019, 11:12

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что демократы пытаются "отменить волю американского народа на последних президентских выборах"

Об этом сообщает CNN.

"Мы видим много демократов, которые провели последние два с половиной года в безосновательных обвинениях. И продолжают пытаться отменить волю американского народа на последних президентских выборах. Я здесь, чтобы дать вам обещание - независимо от того, на что демократы и союзники захотят потратить свое время, президент Дональд Трамп и я будем сосредоточены на вопросах, которые наиболее важны для вас... ", - сказал он.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.