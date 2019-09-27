Пенс обвинил демократов в попытке отменить волю американского народа на выборах
Об этом сообщает CNN.
"Мы видим много демократов, которые провели последние два с половиной года в безосновательных обвинениях. И продолжают пытаться отменить волю американского народа на последних президентских выборах. Я здесь, чтобы дать вам обещание - независимо от того, на что демократы и союзники захотят потратить свое время, президент Дональд Трамп и я будем сосредоточены на вопросах, которые наиболее важны для вас... ", - сказал он.
Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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