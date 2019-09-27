Парубий и ГБР, телефонный скандал: "Красная линия в 19:30
27 сентября, 2019, 19:47
Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Гости:
- Святослав ЮРАШ, народный депутат Украины, партия "Слуга народа"
- Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, партия "Голос"
- Виктор УКОЛОВ, политтехнолог
- Максим КОСТЕЦКИЙ, адвокат, юрист, эксперт по правовой политике
- Юрий БУБЛИК, народный депутат Украины 8-го созыва
- Олеся ЯХНО, политолог
Темы эфира:
- "Телефонный скандал" - до каких последствий договорились Трамп и Зеленский и как отреагировала Европа?
- Курс Украины в НАТО: останется ли действующая власть благосклонна к евроатлантической интеграции.
- Парубий и ГБР: что инкриминируют политику
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