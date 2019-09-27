 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПарубий и ГБР, телефонный скандал: "Красная линия в 19:30

Парубий и ГБР, телефонный скандал: "Красная линия в 19:30

Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Гости:

  • Святослав ЮРАШ, народный депутат Украины, партия "Слуга народа"
  • Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, партия "Голос"
  • Виктор УКОЛОВ, политтехнолог
  • Максим КОСТЕЦКИЙ, адвокат, юрист, эксперт по правовой политике
  • Юрий БУБЛИК, народный депутат Украины 8-го созыва
  • Олеся ЯХНО, политолог

Темы эфира:

  • "Телефонный скандал" - до каких последствий договорились Трамп и Зеленский и как отреагировала Европа?
  • Курс Украины в НАТО: останется ли действующая власть благосклонна к евроатлантической интеграции.
  • Парубий и ГБР: что инкриминируют политику

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать