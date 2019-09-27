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Espreso.tvОбществоОтечественная сеть АЗК регулярно проводит обучение по вопросам пожарной безопасности

Отечественная сеть АЗК регулярно проводит обучение по вопросам пожарной безопасности

Практически все работники АЗК должны противостоять основным вызовам - не допустить вероятность вспышки огня, защититься от молнии, оказать первичную медицинскую помощь и предотвратить другие чрезвычайные ситуации

Практические занятия по противопожарной безопасности в сети АЗК БРСМ-Нафта являются регулярными. Их проводят ежемесячно во всех регионах Украины. Не допустить вероятность вспышки огня, защититься от молнии, оказать первичную медицинскую помощь и предотвратить другие чрезвычайные ситуации - таким вызовам должны противостоять практически все работники сети АЗК.

"С целью обеспечения надлежащего уровня безопасности наших клиентов на наших автозаправочных комплексах мы организуем практическое обучение персонала по вопросам пожарной безопасности с привлечением боевых подразделений ГСЧС", - рассказывает директор Департамента охраны труда и разрешительной документации АЗК "БРСМ-НАФТА" Екатерина Банщикова.

"Сама лучшая услуга, которую можно предложить нашим посетителям, это услуга безопасности. Если человек, который к нам приезжает то ли заправить свой автомобиль, то ли попить кофе знает, что здесь не возникнет ни взрыва ни пожара, это самое главное ", - говорит преподаватель по охране труда и пожарной безопасности Игорь Линник.

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям знакомят "заправщиков" со спецификой своей работы. Во время учений также инструктируют, как оказывать необходимую первичную медицинскую помощь.

"Проводились показательные, практические занятия с личным составом и работниками - как нужно действовать при оказании помощи, если произошла остановка сердца, получены ожоги, обморожения и другие повреждения организма", - подводит итоги учений фельдшер пункта здравоохранения ГСЧС Виталий Гриценко.

"Нашим клиентам может потребоваться помощь. Поэтому скорость реагирования персонала должна быть настолько высокой, чтобы сохранить здоровье и жизнь клиентов ", - говорит директор Департамента охраны труда и разрешительной документации АЗК "БРСМ-НАФТА" Екатерина Банщикова.

Сеть АЗК основана в 1992 году. Насчитывает 158 комплексов по всей территории Украины. В начале года компания представила новый дизайн. Уже реконструировали 19 объектов. До конца года обновят до 20 процентов сети.

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