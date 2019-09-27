 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсновательницу движения #MeToo во Франции оштрафовали на 20 тыс. евро за клевету на мужчину

Основательницу движения #MeToo во Франции оштрафовали на 20 тыс. евро за клевету на мужчину


фото: AFP
Парижский суд оштрафовал журналистку Сандру Мюллер за клевету на человека, которого она обвинила в непристойном флирте

Об этом сообщает BBC.

Журналистка, которая побудила других француженок разоблачать мужчин, которые их дмогались, проиграла дело в суде. Сумма штрафа составила 20 тыс. евро.

В 2017 году в своем Twitter Мюллер опубликовала пост с тегом #BalanceTonPorc! ("Сдай свою свинью!") и предложила другим женщинам назвать имена коллег, которые сексуально домогались их.

Вскоре журналистка написала: "У тебя большие сиськи. Ты - мой типаж. Со мной у тебя всю ночь будет оргазм", - и указала Эрика Брийона, бывшего руководителя телеканала Equidia, как автора этих слов.

В суде Брийон утверждал, что действительно флиртовал с Сандрой Мюллер на вечеринке - но только один раз - и извинился, когда услышал отказ. Кроме того, он никогда не работал с журналисткой.

Газете Le Mondе он сказал, что не оправдывает себя, однако настаивает на истинном изложении фактов.

"Это его право - флиртовать", - отметила адвокат Брийона во время заседания.

Сама Мюллер акцентировала на том, что ее сообщения должны были побудить других делиться своим опытом. Она добавила, что к оскорбительным домогательствам следует относиться серьезно. Экс-руководитель Equidia подал иск на сумму 50 тыс. евро за моральный ущерб и услуги юриста, однако суд оштрафовал Мюллер только на 20 тыс. евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать