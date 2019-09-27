Основательницу движения #MeToo во Франции оштрафовали на 20 тыс. евро за клевету на мужчину
Об этом сообщает BBC.
Журналистка, которая побудила других француженок разоблачать мужчин, которые их дмогались, проиграла дело в суде. Сумма штрафа составила 20 тыс. евро.
В 2017 году в своем Twitter Мюллер опубликовала пост с тегом #BalanceTonPorc! ("Сдай свою свинью!") и предложила другим женщинам назвать имена коллег, которые сексуально домогались их.
Вскоре журналистка написала: "У тебя большие сиськи. Ты - мой типаж. Со мной у тебя всю ночь будет оргазм", - и указала Эрика Брийона, бывшего руководителя телеканала Equidia, как автора этих слов.
В суде Брийон утверждал, что действительно флиртовал с Сандрой Мюллер на вечеринке - но только один раз - и извинился, когда услышал отказ. Кроме того, он никогда не работал с журналисткой.
Газете Le Mondе он сказал, что не оправдывает себя, однако настаивает на истинном изложении фактов.
"Это его право - флиртовать", - отметила адвокат Брийона во время заседания.
Сама Мюллер акцентировала на том, что ее сообщения должны были побудить других делиться своим опытом. Она добавила, что к оскорбительным домогательствам следует относиться серьезно. Экс-руководитель Equidia подал иск на сумму 50 тыс. евро за моральный ущерб и услуги юриста, однако суд оштрафовал Мюллер только на 20 тыс. евро.
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