 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураONUKA, Noize MC и британец Skepta снялись в новом клипе Alyona Alyona

ONUKA, Noize MC и британец Skepta снялись в новом клипе Alyona Alyona

Украинская реперша Alyona Alyona выпустила видеоработу на трек "Завтра"

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.

В новой композиции Alyona Alyona рассказывает о своей жизни реперши: концерты, перелеты, встречи. Клип смонтирован из поездок в разные города и страны, выступлений на фестивалях, встреч с разными людьми.

В новом клипе исполнительницы можно заметить известных музыкантов: украинскую исполнительницу, солистку группы ONUKA Нату Жижченко, российского рэпера Noize MC, британского рэпера и продюсера Skepta.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать