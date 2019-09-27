ONUKA, Noize MC и британец Skepta снялись в новом клипе Alyona Alyona

27 сентября, 2019, 16:23

Украинская реперша Alyona Alyona выпустила видеоработу на трек "Завтра"

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.

В новой композиции Alyona Alyona рассказывает о своей жизни реперши: концерты, перелеты, встречи. Клип смонтирован из поездок в разные города и страны, выступлений на фестивалях, встреч с разными людьми.

В новом клипе исполнительницы можно заметить известных музыкантов: украинскую исполнительницу, солистку группы ONUKA Нату Жижченко, российского рэпера Noize MC, британского рэпера и продюсера Skepta.