ONUKA, Noize MC и британец Skepta снялись в новом клипе Alyona Alyona
27 сентября, 2019, 16:23
Украинская реперша Alyona Alyona выпустила видеоработу на трек "Завтра"
Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.
В новой композиции Alyona Alyona рассказывает о своей жизни реперши: концерты, перелеты, встречи. Клип смонтирован из поездок в разные города и страны, выступлений на фестивалях, встреч с разными людьми.
В новом клипе исполнительницы можно заметить известных музыкантов: украинскую исполнительницу, солистку группы ONUKA Нату Жижченко, российского рэпера Noize MC, британского рэпера и продюсера Skepta.
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