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Espreso.tvОбществоОформление ФОПов за 10 минут и лицензии онлайн: Федорив представил государственный сервис "Дія"

Оформление ФОПов за 10 минут и лицензии онлайн: Федорив представил государственный сервис "Дія"

Во время презентации бренда Цифрового государства владелец и основатель независимой креативной компании Fedoriv Андрей Федорив представил новый сервис государственных услуг "Держава и я" - "Дія"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Дія" - это электронный портал и мобильное приложение, в котором будут сосредоточены все услуги, которые предоставляет государство. Он должен быть удобным, незаметным и человечным, убеждены его авторы.

Сервис "поможет сэкономить время украинцев и побороть коррупцию". В нем можно получить ряд госуслуг. В частности, он позволяет оформить ФОП за 10 мин; воспользоваться электронным кабинетом гражданина; оцифровать сотни услуг; получить лицензии и разрешения онлайн; получить цифровые медицинские услуги.

Планируется, что сервис заработает уже в ближайшие месяцы. А все услуги будут доступны онлайн уже к 2022 году.

 

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