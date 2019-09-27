Оформление ФОПов за 10 минут и лицензии онлайн: Федорив представил государственный сервис "Дія"
27 сентября, 2019, 18:12
Во время презентации бренда Цифрового государства владелец и основатель независимой креативной компании Fedoriv Андрей Федорив представил новый сервис государственных услуг "Держава и я" - "Дія"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Дія" - это электронный портал и мобильное приложение, в котором будут сосредоточены все услуги, которые предоставляет государство. Он должен быть удобным, незаметным и человечным, убеждены его авторы.
Сервис "поможет сэкономить время украинцев и побороть коррупцию". В нем можно получить ряд госуслуг. В частности, он позволяет оформить ФОП за 10 мин; воспользоваться электронным кабинетом гражданина; оцифровать сотни услуг; получить лицензии и разрешения онлайн; получить цифровые медицинские услуги.
Планируется, что сервис заработает уже в ближайшие месяцы. А все услуги будут доступны онлайн уже к 2022 году.
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