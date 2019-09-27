Неизвестный пытался ночью обокрасть Владимирский собор
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.
Позже следователи установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний фигурант, который уже был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!