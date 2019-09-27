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Espreso.tvОбществоНеизвестный пытался ночью обокрасть Владимирский собор

Неизвестный пытался ночью обокрасть Владимирский собор

Охранник помещения религиозного учреждения ночью услышал подозрительный шум

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Позже следователи установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний фигурант, который уже был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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