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Espreso.tvОбществоНе 3,3%: Минэкономики обновит прогноз роста экономики Украины для бюджета

Не 3,3%: Минэкономики обновит прогноз роста экономики Украины для бюджета


фото: nv.ua
Министерство развитию экономики, торговли и сельского хозяйства в течение нескольких недель планирует разработать обновленный макроэкономический прогноз, на котором будет базироваться бюджет Украины

Об этом сообщил новый заместитель министр развития экономики и бывший глава департамента прогнозирования Нацбанка Сергей Николайчук, передает Интерфакс-Украина .

"Я думаю, что в ближайшие несколько недель его (макроэкономический прогноз - ред.) можно ожидать", - сообщил Николайчук.

Отметим, что проект закона о государственном бюджете на 2020 год, который правительство внесло в парламент, рассчитывали на макроэкономическом прогнозе, который разработали в мае 2019 года. В частности, там учтено рост экономики на 3% вместо анонсированных правительством Алексея Гончарука 5-7%.

В правительстве отметили, что ко второму чтению бюджет на 2020 год будет переработан, в частности в нем учтены новые экономические прогнозы и проведение экономических реформ в Украине.

 
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