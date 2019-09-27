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Espreso.tvОбществоНафтогаз назвал города, где возможен срыв отопительного сезона

Нафтогаз назвал города, где возможен срыв отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" назвал список городов, где могут возникнуть проблемы со своевременным вхождением в отопительный сезон

Об этом сообщает , что городам Смела (Черкасская область) и Червоноград (Львовская область) грозит срыв отопительного сезона из-за задолженности

В общем опубликованному "Нафтогазом" список компаний-теплоплопостачальникив, которые из-за долгов, могут не получить газ для отопления, вошли 116 компаний.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - заявили в компании.

Запасы газа в украинских хранилищах превысил 20 млрд метров кубических газа. Об этом 25 сентября сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.

 
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