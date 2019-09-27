На юге Одесчины во время ливня обрушился мост. Фото и видео
Об этом сообщает местное издание "Дружба".
По словам и. о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева, из-за ливня обрушился мост.
"В ближайшее время опасный участок по обе стороны защитят бетонными блоками, а когда погода нормализуется, специалисты займутся ремонтом", - рассказал он.
Фото: газета "Дружба"
До прибытия на место происшествия сотрудников экстренных службы многие автомобилисты решались проехать по узкой полоске моста, среди них был даже водитель маршрутки.
"К провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск решил проехать по уцелевшим остаткам моста, - пишет издание. - Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и другие. Было решено закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад, на что все присутствующие получили в свой адрес много гневных слов".
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