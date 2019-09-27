На выходные прогнозируют дожди, туманы и ощутимое потепление, - синоптик Наталья Диденко

27 сентября, 2019, 11:56

В субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, в Украине будет теплая погода, но не без осадков

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что днем субботы 28 сентября по + 15 + 20 градусов, 29 сентября до + 18 + 24 градусов.

На севере на 2-4 градуса будет ниже.

"Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются. Дожди. В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областям, в течение дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере. Юге и в Центре", - рассказала Наталья Диденко.

В Киеве 28 сентября осадков не ожидается, около 17 градусов. 29 сентября во столицы пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.