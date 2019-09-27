На столичном Печерске произошла цепная ДТП, есть пострадает
27 сентября, 2019, 11:13
В Киеве в Печерском районе произошла цепная ДТП с участием трех авто
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, на бульваре Дружбы народов столкнулись три автомобиля: в Kia Sportage врезался Mitsubishi Lancer, а у него Hyundai i20.
В результате ДТП пострадал один из участников аварии - его госпитализировали врачи "скорой".
Отмечается, что, предварительно, причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости и дистанции. Кто же из водителей стал виновником этого ДТП, должны установить правоохранители.
"Из-за заблокированного левого ряда утренний трафик с левого берега на правый еще больше осложнился", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!