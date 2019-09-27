На столичном Печерске произошла цепная ДТП, есть пострадает

27 сентября, 2019, 11:13

В Киеве в Печерском районе произошла цепная ДТП с участием трех авто

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, на бульваре Дружбы народов столкнулись три автомобиля: в Kia Sportage врезался Mitsubishi Lancer, а у него Hyundai i20.

В результате ДТП пострадал один из участников аварии - его госпитализировали врачи "скорой".

Отмечается, что, предварительно, причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости и дистанции. Кто же из водителей стал виновником этого ДТП, должны установить правоохранители.

"Из-за заблокированного левого ряда утренний трафик с левого берега на правый еще больше осложнился", - говорится в сообщении.