Министр культуры рассказал, как будет наказывать журналистов за манипуляции

27 сентября, 2019, 12:40

Бородянский считает, что за манипулирование общественным мнением должна быть уголовная ответственность

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины рассказал в интервью "ВВС News Украина".

"Вообще я либерал, но когда дело доходит до наших национальных интересов, мы должны находить баланс между либеральными ценностями и защитой нашего информационного пространства. Сейчас так часто бывает, что люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением. Я считаю, что за манипуляцию нужно наказывать", - отметил Владимир Бородянский.

Отвечая на уточняющий вопрос, должно ли быть уголовным инструментом заключение, министр новосозданного министерства подчеркнул: "Если вы, журналист очень уважаемого издания, взяли средства у кого-то за то, что вы будете манипулировать общественным мнением, я считаю, что нужно уголовное дело. Это не всегда тюрьма, но давайте так: в условиях войны это очень серьезное преступление".

Он также добавил, что кроме этого, есть и "мягкая форма". Например, Общественное телевидение должно задавать стандарт журналистики.

"Существование профессиональных объединений, в которых есть 20, 30, 40 человек, в отношении которых все понимают, что это действительно люди, которые не уступали и не уступают принципам. И вот национальная пресс-карта, о которой мы говорили, возможно, из-за них должна выдаваться", - заявил министр.

По словам Бородянского, для страны, где идет информационная, реальная, гибридная война, важно, чтобы был "какой-то механизм саморегуляции в обществе".

"Это то, что мы должны выстраивать вместе с журналистским сообществом, гражданским обществом. Прежде всего, мы должны признать, что есть такая проблема. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что этого не происходит: что ботофермы не работают в Украине, что нет искажения общественного мнения. Это же происходит или у кого-то есть иллюзии?" - добавил Бородянский.