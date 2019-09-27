Министр культуры рассказал, будет ли инициировать изменения в языковой закон
Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью "ВВС News Украина".
"Честно говоря, я не хочу оценивать закон, который приняли. Я считаю, что сейчас любая моя оценка, либо положительная, либо отрицательная, не добавит общественной пользы. Я считаю, что закон принят, его надо выполнять. Моя позиция в этом сейчас очень простая", - отметил он в ответ на вопрос об отношении к закону о языках.
Бородянский, впрочем, отметил, что с инициативой изменений к нему выступать не будет.
Что касается квот на телевидении и перехода, например, Театра русской драмы на бегущую ленту на украинском министр сообщил: "Есть закон, он принят, мы должны его выполнять. Кто не согласен, должен доносить свою точку зрения через те инструменты, которые есть".
- Министр культуры, молодежи и спорта считает, что творчество человека, который оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, не должно появляться в украинском инфопространстве.
- Он также считает, что гастроли украинских артистов в РФ до добра не доведут
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