Министр культуры рассказал, будет ли инициировать изменения в языковой закон

27 сентября, 2019, 13:18

Бородянский считает, что любая его оценка закона, либо положительная, либо отрицательная, не добавит общественной пользы

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью "ВВС News Украина".

"Честно говоря, я не хочу оценивать закон, который приняли. Я считаю, что сейчас любая моя оценка, либо положительная, либо отрицательная, не добавит общественной пользы. Я считаю, что закон принят, его надо выполнять. Моя позиция в этом сейчас очень простая", - отметил он в ответ на вопрос об отношении к закону о языках.

Бородянский, впрочем, отметил, что с инициативой изменений к нему выступать не будет.

Что касается квот на телевидении и перехода, например, Театра русской драмы на бегущую ленту на украинском министр сообщил: "Есть закон, он принят, мы должны его выполнять. Кто не согласен, должен доносить свою точку зрения через те инструменты, которые есть".