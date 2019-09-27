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Espreso.tvОбществоМВФ назвал самые большие проблемы украинской экономики и рекомендовал приоритетные реформы

МВФ назвал самые большие проблемы украинской экономики и рекомендовал приоритетные реформы


фото: reuters
По итогам работы миссии в Украине эксперты Международного валютного фонда назвали ключевые проблемы, на преодоление которых должна направляться работа правительства

Об этом говорится в заявлении руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рона ван Родена по итогам визита в Киев 12-26 сентября.

Как отмечается в заявлении, макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения быстрых темпов роста.

"Это требует проведения расчетливой фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга, с одновременным повышением эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в области здравоохранения и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения посредством четко направленной адресной системы социальной защиты", - отмечается в документе.

В МВФ также напомнили, что требуется проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса.

Среди приоритетных реформ, которые миссия МВФ рекомендовала провести Украине:

  • судебная;

  • антикоррупционная;

  • введение рынков энергетических ресурсов;

  • открытие рынка земли;

  • уменьшение роли государства и олигархов в экономике.

"В конце концов, критически важным является защита финансовой стабильности, с усилением финансов и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков. Обеспечение независимости центрального банка имеет важное значение для проведения такой денежно-кредитной и финансовой политики", - говорится в заявлении.

  • Напомним, 26 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. По итогам миссии Украина не подписала с фондом ни одной программы.
  • После новостей о завершении миссии, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программу .
  • Впоследствии глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, какие "болезненные" вопросы помешали МВФ заключить новую программу о сотрудничестве с Украиной.
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