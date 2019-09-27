МВФ назвал самые большие проблемы украинской экономики и рекомендовал приоритетные реформы

27 сентября, 2019, 13:43

По итогам работы миссии в Украине эксперты Международного валютного фонда назвали ключевые проблемы, на преодоление которых должна направляться работа правительства

Об этом говорится в заявлении руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рона ван Родена по итогам визита в Киев 12-26 сентября.

Как отмечается в заявлении, макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения быстрых темпов роста.

"Это требует проведения расчетливой фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга, с одновременным повышением эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в области здравоохранения и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения посредством четко направленной адресной системы социальной защиты", - отмечается в документе.

В МВФ также напомнили, что требуется проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса.

Среди приоритетных реформ, которые миссия МВФ рекомендовала провести Украине:

судебная;

антикоррупционная;

введение рынков энергетических ресурсов;

открытие рынка земли;

уменьшение роли государства и олигархов в экономике.

"В конце концов, критически важным является защита финансовой стабильности, с усилением финансов и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков. Обеспечение независимости центрального банка имеет важное значение для проведения такой денежно-кредитной и финансовой политики", - говорится в заявлении.