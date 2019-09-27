МВФ назвал самые большие проблемы украинской экономики и рекомендовал приоритетные реформы
Об этом говорится в заявлении руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рона ван Родена по итогам визита в Киев 12-26 сентября.
Как отмечается в заявлении, макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения быстрых темпов роста.
"Это требует проведения расчетливой фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга, с одновременным повышением эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в области здравоохранения и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения посредством четко направленной адресной системы социальной защиты", - отмечается в документе.
В МВФ также напомнили, что требуется проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса.
Среди приоритетных реформ, которые миссия МВФ рекомендовала провести Украине:
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судебная;
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антикоррупционная;
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введение рынков энергетических ресурсов;
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открытие рынка земли;
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уменьшение роли государства и олигархов в экономике.
"В конце концов, критически важным является защита финансовой стабильности, с усилением финансов и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков. Обеспечение независимости центрального банка имеет важное значение для проведения такой денежно-кредитной и финансовой политики", - говорится в заявлении.
- Напомним, 26 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. По итогам миссии Украина не подписала с фондом ни одной программы.
- После новостей о завершении миссии, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программу .
- Впоследствии глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, какие "болезненные" вопросы помешали МВФ заключить новую программу о сотрудничестве с Украиной.
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