Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы России
Об этом сообщают литовские СМИ .
Сообщается, что введение электронного голосования предусматривалось программой действий правительства, в которой было обещано предоставить гражданам возможность на предстоящих выборах в сейм выбрать представителей в режиме онлайн.
Целью онлайн-голосования было увеличить явку избирателей в Литве, привлечь к избирательному процессу больше литовцев, проживающих за рубежом, сэкономить государственный бюджет и сделать Литву второй страной в мире после Эстонии, введя универсальную электронную систему голосования.
В свою очередь министр юстиции Литвы Ельвинас Янкявичюс объяснил отказ от онлайн-голосования глобальной угрозой кибербезопасности. Он отметил, что отказаться от такого метода голосования пришлось из-за вмешательства России в выборы других стран.
Как известно, в 2018 году Кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент, но сейм не будет принимать его.
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