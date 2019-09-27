Криклий предложил "максимально простую" формулу растаможки "евроблях"
Об этом говорится в интервью "Экономической правде" министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Криклий предложил ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик".
"Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика", - говорит Криклий.
По его словам, нужно вывести максимально простую формулу для перерегистрации автомобилей на иностранных номерах. Это позволит избежать спекуляций и коррупции.
Он убежден, что простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от услуг разных оценщиков, ведь там, где начинается "тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция".
При этом он отмечает, что реализовать такой план очень сложно с точки зрения Минфина. Дело в том, что все поступления от растаможивания "евроблях" и других автомобилей уже заложены в бюджет, но потом за эти деньги строятся дороги и финансируется медицина с образованием.
Поэтому Криклий отмечает, что только в сотрудничестве Министерства инфраструктуры с Минфином возможно вывести рациональную формулу.
- Напомним, ранее сообщалось, что Мининфраструктуры работает над новыми правилами растаможки "евроблях".
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