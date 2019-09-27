Константин Жеваго не смог прибыть в Государственное бюро расследований в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом
Пресс-служба Жеваго К.В. обращает внимание на тот факт, что ему не был известен процессуальный статус в уголовном производстве, по поводу которого Константин Жеваго вызывается в ГБР, не была предоставлена информация является ли он стороной или иным участником данного уголовного производства, никогда не вызывался, не давал объяснения и не допрашивался в нем, даже в качестве свидетеля.
Таким образом нарушаются требования статей 135 и 137 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно порядка вызова в уголовном производстве и его содержания.
Более того, происходит публичное распространение недостоверной информации относительно Жеваго К.В.
Такие действия не только нарушают его права и законные интересы как гражданина Украины, но и наносят прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, где Жеваго К.В. является акционером и к которому он имеет отношение и, как следствие, подрывают международный авторитет и экономику нашего государства, а также ставят под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине.
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