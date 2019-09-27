КГГА сообщила дату включения отопления в домах киевлян
27 сентября, 2019, 15:38
Киев готов к старту отопительного сезона на 97%. С понедельника, 30 сентября, тепло подадут в детсады, школы и больницы
Об этом заявили заместители председателя КГГА Петр Пантелеев и Николай Поворозник, сообщает tsn.ua .
"На сегодня Киев готов к запуску тепла. Общая готовность - 97%. Прежде будет запускаться бюджетная сфера - готовность 100% по состоянию на вчера", - сказал Пантелеев.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, власти намерены начать отопление объектов социальной сферы от 30 сентября по заявкам от предприятий. По его словам, три школы в Шевченковском районе имеют проблемы, но вскоре должны быть готовы к подключению.
"Сегодня будут представлены Киевском городском голове на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о тепло объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетной, но и всех, кто хочет подключиться к теплоносителю. Мы будем иметь возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная от 30 сентября. То есть практически с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла ", - сказал Поворозник.
Пантелеев отметил, что киевские ТЭЦ готовы к полноценной работе в отопительный период. В городе также обновляются теплосети. Основная задача, по его словам, это выявить наиболее критические участки сетей и заменить их на современные трубопроводы.
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