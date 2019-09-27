Глава САП говорит, что Зеленский не оказывал на него давления в расследованиях

27 сентября, 2019, 16:08

Назар Холодницкий заявил, что никаких указаний от главы государства не получал

Об этом заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире " Радио НВ".

"Была встреча с Владимиром Зеленским в конце мая. Давления никакого не было... Была нормальная беседа о том, что страна нуждается в результатах. Я разделяю позицию президента, что с коррупцией надо что-то кардинально делать, и это все должно быть сделано, как это прописано для каждого органа", - заявил он.

Холодницкий подчеркнул, что одни правоохранительные органы должны собирать, хранить и предоставлять доказательства, другие должны эти доказательства анализировать и принимать решения по ним.

"Никаких указаний, - кого трогать, кого не трогать, - не было. Наоборот, было видение, что даже если новая власть попадется, мы первые, кто будем требовать справедливого следствия и суда. Это, скажу откровенно, обнадеживающе... Никаких звонков из Офиса президента с указаниями, тех трогайте или не трогайте, не было", - добавил он.