Глава САП говорит, что Зеленский не оказывал на него давления в расследованиях
Об этом заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире " Радио НВ".
"Была встреча с Владимиром Зеленским в конце мая. Давления никакого не было... Была нормальная беседа о том, что страна нуждается в результатах. Я разделяю позицию президента, что с коррупцией надо что-то кардинально делать, и это все должно быть сделано, как это прописано для каждого органа", - заявил он.
Холодницкий подчеркнул, что одни правоохранительные органы должны собирать, хранить и предоставлять доказательства, другие должны эти доказательства анализировать и принимать решения по ним.
"Никаких указаний, - кого трогать, кого не трогать, - не было. Наоборот, было видение, что даже если новая власть попадется, мы первые, кто будем требовать справедливого следствия и суда. Это, скажу откровенно, обнадеживающе... Никаких звонков из Офиса президента с указаниями, тех трогайте или не трогайте, не было", - добавил он.
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