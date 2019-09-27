Германия не изменит позицию относительно Украины несмотря на критику в разговоре Трампа с Зеленским
"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Укринформ.
При этом спикер Меркель констатировал неизменность отношения Берлина к Киеву. По его словам, Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и проведение реформ.
Представитель МИД Германии Райнар Бреуль в свою очередь напомнил, что по данным Организации экономического сотрудничества, ФРГ является третьим крупнейшим финансовым донором Украины после США и ЕС.
"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил дипломат.
Напомним, в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".
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