Германия не изменит позицию относительно Украины несмотря на критику в разговоре Трампа с Зеленским

27 сентября, 2019, 17:22

В правительстве Германии отказались комментировать обсуждение президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским политики канцлера Ангелы Меркель о финансовой помощи Украине в скандальном телефонном разговоре

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

При этом спикер Меркель констатировал неизменность отношения Берлина к Киеву. По его словам, Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и проведение реформ.

Представитель МИД Германии Райнар Бреуль в свою очередь напомнил, что по данным Организации экономического сотрудничества, ФРГ является третьим крупнейшим финансовым донором Украины после США и ЕС.

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил дипломат.

Напомним, в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".