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Espreso.tvСпортФутболист признался, что разочарован тем, как складывается его карьера в "Динамо"

Футболист признался, что разочарован тем, как складывается его карьера в "Динамо"


фото: dynamokyiv.com
Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд признался, что из-за вечных травм он разочарован своей карьерой в Украине

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд поделился с фанатами эмоциями относительно карьеры в Украине.

"Я уже год в Киеве, и более 80% времени получаю травмы. Я просто хочу сказать поклонникам нашей команды, я так же разочарован, как и все вы, но я никогда не сдаюсь и вернусь и поборюсь за свое место. Спасибо за вашу поддержку", - признался датчанин.

Дуелунд присоединился к киевскому клубу летом 2018 года, за это время провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Суммарно из-за травм датчанин пропустил 6,5 месяца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I have been in Kiyv for a year now and I have been injured for more than 80% of the time. I just wanna tell the fans of our team , that I am just as disappointed as all of you , but I will never give up and I will come back and fight for my spot . Thanks for your support. // Я уже год в киев, и более 80% времени получаю травмы. Я просто хочу сказать поклонникам нашей команды, я так же разочарован, как и все вы, но я никогда не здаваюся и вернусь и побоюсь за свое место. Спасибо за твою поддержку.

Публикация от Mikkel Duelund (@ duelund_99)

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