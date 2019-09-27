Футболист признался, что разочарован тем, как складывается его карьера в "Динамо"

27 сентября, 2019, 17:30

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд признался, что из-за вечных травм он разочарован своей карьерой в Украине

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд поделился с фанатами эмоциями относительно карьеры в Украине.

"Я уже год в Киеве, и более 80% времени получаю травмы. Я просто хочу сказать поклонникам нашей команды, я так же разочарован, как и все вы, но я никогда не сдаюсь и вернусь и поборюсь за свое место. Спасибо за вашу поддержку", - признался датчанин.

Дуелунд присоединился к киевскому клубу летом 2018 года, за это время провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Суммарно из-за травм датчанин пропустил 6,5 месяца.