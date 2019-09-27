Футболист признался, что разочарован тем, как складывается его карьера в "Динамо"
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд поделился с фанатами эмоциями относительно карьеры в Украине.
"Я уже год в Киеве, и более 80% времени получаю травмы. Я просто хочу сказать поклонникам нашей команды, я так же разочарован, как и все вы, но я никогда не сдаюсь и вернусь и поборюсь за свое место. Спасибо за вашу поддержку", - признался датчанин.
Дуелунд присоединился к киевскому клубу летом 2018 года, за это время провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Суммарно из-за травм датчанин пропустил 6,5 месяца.
I have been in Kiyv for a year now and I have been injured for more than 80% of the time. I just wanna tell the fans of our team , that I am just as disappointed as all of you , but I will never give up and I will come back and fight for my spot . Thanks for your support. // Я уже год в киев, и более 80% времени получаю травмы. Я просто хочу сказать поклонникам нашей команды, я так же разочарован, как и все вы, но я никогда не здаваюся и вернусь и побоюсь за свое место. Спасибо за твою поддержку.
- 15 августа футболисты киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена побывали на эскурсия в Чернобыле.
- 25 сентября, в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" со счетом 1:0.
- Напомним, "Динамо" отправилось на матч против "Мариуполя" и впервые за полтора года в заявке присутствует перуанский защитник Карлос Самбрано.
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