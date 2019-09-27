Фракция "Слуги народа" проведет "жесткий" разговор с Бужанским, который назвал родителей школьников "долб**б*ми"

27 сентября, 2019, 10:03

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании поднимет вопрос о недопустимости оскорбительных и нецензурных заявлений в адрес избирателей

Об этом в эфире ObozTV заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

"Абсолютно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых - делать какие-то выводы. такие вещи - это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем ", - отметил Безгин.

Нардеп анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" о поведении своего коллеги.

На вопрос, возможны ли санкции фракции против Бужанского, нардеп ответил: "Насколько я знаю, уже есть коллеги, которые на этом настаивают. Они требуют предметного разговора и извинений перед гражданами, которых обидели".

Напомним, мажоритарщик от "Слуги народа" в 25-м одномандатном округе в Днепре Максим Бужанский назвал родителей детей одной из школ "долб**б*ми" потому, что они не решили проблему с 20 открытыми люками, и предложил "скинуться" на них.

Затем извинился за это и назвал родителей "инфантильными".