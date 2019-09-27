Фракция "Слуги народа" проведет "жесткий" разговор с Бужанским, который назвал родителей школьников "долб**б*ми"
Об этом в эфире ObozTV заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.
"Абсолютно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых - делать какие-то выводы. такие вещи - это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем ", - отметил Безгин.
Нардеп анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" о поведении своего коллеги.
На вопрос, возможны ли санкции фракции против Бужанского, нардеп ответил: "Насколько я знаю, уже есть коллеги, которые на этом настаивают. Они требуют предметного разговора и извинений перед гражданами, которых обидели".
Напомним, мажоритарщик от "Слуги народа" в 25-м одномандатном округе в Днепре Максим Бужанский назвал родителей детей одной из школ "долб**б*ми" потому, что они не решили проблему с 20 открытыми люками, и предложил "скинуться" на них.
Затем извинился за это и назвал родителей "инфантильными".
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