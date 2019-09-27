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Espreso.tvОбществоДжулиани грозится обнародовать документальные доказательства незаконного вмешательства Украины в выборы США

Джулиани грозится обнародовать документальные доказательства незаконного вмешательства Украины в выборы США


фото: NYT
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает представить видео, свидетельства и документы, подтверждающие незаконное влияние Украины на американские выборы в 2016 году

Об этом он сообщил в Twitter.

"Урок для тех, кто имеет добродетель. Никогда не предъявляйте обвинение на основе слухов. Я не сделал этого, когда были представлены факты незаконного влияния Украины на выборах 2016 года. Я получил прямые показания, видеокассеты и компрометирующие документы, подтверждающие это. Смотрите и ждите! ", - отметил Джулиани.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил демократов в попытке отменить волю американского народа на выборах.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.

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