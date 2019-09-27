Джулиани грозится обнародовать документальные доказательства незаконного вмешательства Украины в выборы США
Об этом он сообщил в Twitter.
"Урок для тех, кто имеет добродетель. Никогда не предъявляйте обвинение на основе слухов. Я не сделал этого, когда были представлены факты незаконного влияния Украины на выборах 2016 года. Я получил прямые показания, видеокассеты и компрометирующие документы, подтверждающие это. Смотрите и ждите! ", - отметил Джулиани.
Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I did not when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented, I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!- Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019
Ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил демократов в попытке отменить волю американского народа на выборах.
Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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