Динамит и 5 тыс грн: в Днепре пятиклассник "заминировал" школу

27 сентября, 2019, 15:01

Полицейские установили пятиклассника, который сообщил о заминировании школы

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Вызов о заминировании класса информатики местной школы поступил на спецлинию 102. Детский голос добавил, что за 5000 гривен он займет динамит", - говорится в сообщении.

С учебного заведения эвакуировали более 700 учеников и учителей. Взрывотехники и кинологи обследовали здание школы и прилегающую территорию - никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

В результате работники полиции установили, что о заминировании сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, парень объяснить не смог. Полицейские изъяли вещественные доказательства - его мобильный телефон и сим-карту.

Отмечается, что на родителей 10-летнего ребенка составлен админпротокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). За ложное сообщение о минировании школы родители мальчика заплатят штраф.

Также за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов).