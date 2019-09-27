Доллар подорожал на 7 копеек
27 сентября, 2019, 08:46
После длительного падения в цене американский доллар подорожал на 7 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
В пятницу, 27 сентября, $1 стоит 24,19 грн.
Евро продолжает падать в цене - подешевело на 3 копейки и стоит 26,46 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 24,10 грн, продают - 24,17 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,36 грн, продают - 26,45 грн.
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