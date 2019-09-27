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Espreso.tvОбществоДоллар подорожал на 7 копеек

Доллар подорожал на 7 копеек

После длительного падения в цене американский доллар подорожал на 7 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

В пятницу, 27 сентября, $1 стоит 24,19 грн.

Евро продолжает падать в цене - подешевело на 3 копейки и стоит 26,46 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,10 грн, продают - 24,17 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,36 грн, продают - 26,45 грн.

 

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