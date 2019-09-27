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Espreso.tvОперація об'єднаних силДень в зоне ООС: один военный ранен, 14 нарушений тишины

День в зоне ООС: один военный ранен, 14 нарушений тишины

На протяжении 27 сентября войска Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Авдеевки и вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
 
В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
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