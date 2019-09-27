День в зоне ООС: один военный ранен, 14 нарушений тишины

27 сентября, 2019, 20:24

На протяжении 27 сентября войска Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Авдеевки и вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.