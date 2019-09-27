Бородянский рассказал, по каким критериям должны запрещать российские фильмы и сериалы в Украине
Об этом Владимир Бородянский рассказал в интервью "ВВС News Украина".
"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должен появляться в эфирах каналов, на радио и т. д. Это преступление против нас", - сказал министр, комментируя вопрос критериев запрета российского контента.
Он также отметил, что нужно, чтобы это было урегулировано еще и законодательством, чтобы это была юридическая процедура.
По мнению Бородянского, не важно, когда был создан фильм или сериал. Если человек упорно поддерживает режим Путина, то это человек, который поддерживает агрессию против Украины.
"Его фильмы, его творчество должны быть запрещены в Украине, потому что это - символизм. Этим мы говорим, что так в отношении нас нельзя поступать. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии", - пояснил министр.
Это касается и "гастролеров" в Крыму.
"Я скажу так: то, что российский артист едет выступать в Крым, это проявление одобрения его оккупации. И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история", - подытожил он.
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