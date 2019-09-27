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Espreso.tvОбществоБородянский о гастролях украинских артистов в РФ: "Это до добра не доведет"

Бородянский о гастролях украинских артистов в РФ: "Это до добра не доведет"


фото: pravda.ua
Если украинские артисты едут гастролировать в РФ, следовательно, они соглашаются с тем, что делает Россия в отношении Украины

Об этом министр культуры Владимир Бородянский рассказал в интервью BBC.

"Я считаю, что если мы едем гастролировать туда, значит, мы согласны с тем, что делает Россия в отношении нашей страны. Для меня это одобрение этой деятельности. Поэтому я негативно к этому отношусь. Но в законодательной плоскости это никак не урегулировано", - заявил он.

По словам Бородянского, надо урегулировать этот вопрос на государственном уровне

"Скажу так, такая двусмысленность, которая сейчас есть, точно до добра не доведет. С одной стороны, наши ребята погибают каждый день, мы стараемся развести войска, идут мирные переговоры, а с другой стороны наши артисты... Быстрый ответ - запретить. Но мне кажется каким-то варварством запрещать. Поэтому я считаю, что этот вопрос надо урегулировать и определить отношение государства к такой деятельности. Государство должно определить, что гастроли в России являются действиями, которые наносят ущерб государству", - пояснил министр культуры

Он отметил, что нужно четко определить правила, "сказать, что если вы так делаете, то для вас наступает специальный режим регулирования".

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