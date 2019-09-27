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Espreso.tvОбществоБлогер извинилась за ложь против Арсений Яценюк и его семьи

Блогер извинилась за ложь против Арсений Яценюк и его семьи


фото: radiosvoboda
Винницкий городской суд решением от 27 сентября обязал блогера Ирину Угрюмову опровергнуть неправдивую информацию относительно премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка

Она опубликовала опровержение и извинения перед Арсением Яценюком и его семьей.

В своей заметке на странице Facebook блогера написала, что опубликована ей информация была недостоверной и не соответствующей действительности. "Прошу прощения у Арсения Петровича и его семьи за публикацию недостоверной информации", - отметила Ирина Угрюмова.

13 апреля 2019 блогер разместила в своем Facebook сообщение о том, что семья Арсения Яценюка якобы проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами. Информацию распространили десятки сайтов- "сливных бачков».

 

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