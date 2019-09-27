Без РФ: Украина уже 1400 дней поставляет газ только из ЕС

27 сентября, 2019, 14:24

Украина полностью прекратила импорт российского газа с 26 ноября 2015 года, весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС

Об этом сообщает пресс служба Укртрансгаза.

По состоянию на 27 сентября 2019 г., Украина уже в течение 1400 дней не поставляет газ для своих нужд из России.

За межсезонный период с мая по сентябрь Укртрансгаз протранспортировал из стран Европейского Союза 8,7 млрд куб м, что на 3 млрд куб м, или 53%, больше чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах. Такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в ПХГ более 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения Украиной отопительного сезона 2019/2020.

На сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС.

Всего с начала 2019 импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было транспортировано 7 млрд куб. м (+ 43%), из Венгрии - 3,1 млрд куб. м (+ 29%), из Польши - 1,1 млрд куб. м (+ 120%).