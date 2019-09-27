Bellingcat: убийство чеченца в Берлине было спланировано и осуществлено при участии России

27 сентября, 2019, 22:46

Убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили в столице Германии было операцией, а исполнитель действовал при активной поддержке Российской Федерации

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online.

23 августа Хангошвили застрелили в парке Берлина, когда он шел в мечеть. Убийца скрылся на велосипеде, но затем был задержан полицией, когда прохожие сообщили, что он выбросил парик и оружие в реку.

В Bellingcat сообщили, что в ходе расследования найдены убедительные доказательства того, что подозреваемый приехал в Берлин с поддельными документами "при активной поддержке российского государства, создавшего всесторонний, давний бумажный след для этой вымышленной персоны, чтобы помочь ему получить необходимые документы о путешествиях и страховании, и - главное - шенгенскую визу".

"Эти выводы исключают гипотезу о том, что это была организованная преступность или даже полуофициальная операция, которая получила лишь ограниченную поддержку отдельных коррупционеров", - говорится в сообщении.

По данным, предполагаемый убийца сначала выехал из Москвы в Париж, а затем в Варшаву, где пять дней снимал комнату в отеле. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции.

В публикации Spiegel приводится фотокопия анкеты "Вадима Соколова", согласно которой 49-летний мужчина, получил номер налогоплательщика только в июле этого года.

Немецкое издание информирует, что по адресу, по которому якобы живет "Соколов", такого человека никто не знает. Кроме того, авторы доклада утверждают, что телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", о котором сообщалось в пакете документов для получения визы в ЕС, полностью совпадает с номером компании, которой владеет Министерство обороны РФ.

В докладе отвергается предположение, что "Соколов" и бывший майор полиции Владимир Степанов, отбывающий 24-летний срок в России - одно и то же лицо, как считалось ранее.

"Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов все еще отбывает срок", - пишут авторы.

Германия официально не обвиняла Кремль в причастности к преступлению.