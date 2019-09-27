Байден обвинил Трампа в попытках "похитить выборы" с помощью Украины
Об этом он сказал во время выступления в Калифорнии, сообщает CNN.
"Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах", - сказал Байден
Он подчеркнул, что "нет никаких доказательств" того, что он или его семья нарушали закон.
"Никто в моей семье не сделал ничего плохого... вообще", - добавил Байден.
Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа в связи с вероятным давлением на президента Украины.
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