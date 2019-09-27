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Espreso.tvМирБайден обвинил Трампа в попытках "похитить выборы" с помощью Украины

Байден обвинил Трампа в попытках "похитить выборы" с помощью Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается "похитить выборы" в США, подтолкнув Украину начать расследование в отношении него и его сына

Об этом он сказал во время выступления в Калифорнии, сообщает CNN.

"Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах", - сказал Байден

Он подчеркнул, что "нет никаких доказательств" того, что он или его семья нарушали закон.

"Никто в моей семье не сделал ничего плохого... вообще", - добавил Байден.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа в связи с вероятным давлением на президента Украины.

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