Авиакомпании начали предупреждать пассажиров о местах с детьми
27 сентября, 2019, 16:30
Japan Airlines добавила возможность отслеживать, где будут сидеть дети в салоне, что помогает пассажирам избежать детского плача во время полета
Об этом сообщает ВВС .
Теперь, покупая билеты, пользователь видит на схеме, какие места будут заняты пассажирами с детьми до двух лет.
Один путешественник сказал, что эта функция позволит ему узнать, где дети "планируют кричать... во время 13-часовой поездки".
Некоторые комментаторы в Twitter призвали его быть более толерантным, а другие заявили, что проблему можно легко решить с помощью шумопоглощающих наушников.
На сайте Japan Airlines сообщают, что система не является идеальной и будет показывать те места с детьми, которые выкупили через их сайт.
Если же билет забронировали через третью сторону или произошла замена самолета в последнюю минуту, такие данные отображаться не будут.
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