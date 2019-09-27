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Espreso.tvОбществоАвиакомпании начали предупреждать пассажиров о местах с детьми

Авиакомпании начали предупреждать пассажиров о местах с детьми


фото: biletik.aero
Japan Airlines добавила возможность отслеживать, где будут сидеть дети в салоне, что помогает пассажирам избежать детского плача во время полета

Об этом сообщает ВВС .

Теперь, покупая билеты, пользователь видит на схеме, какие места будут заняты пассажирами с детьми до двух лет.

Один путешественник сказал, что эта функция позволит ему узнать, где дети "планируют кричать... во время 13-часовой поездки".

Некоторые комментаторы в Twitter призвали его быть более толерантным, а другие заявили, что проблему можно легко решить с помощью шумопоглощающих наушников.

На сайте Japan Airlines сообщают, что система не является идеальной и будет показывать те места с детьми, которые выкупили через их сайт.

Если же билет забронировали через третью сторону или произошла замена самолета в последнюю минуту, такие данные отображаться не будут.

 
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