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Espreso.tvОбществоАнтиправительственные протесты в Египте: задержаны уже около 2 тысяч демонстрантов

Антиправительственные протесты в Египте: задержаны уже около 2 тысяч демонстрантов

Количество активистов, задержанных египетскими силовиками за участие в акциях протеста против президента страны Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, выросло до 2 тысяч человек

Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.

При этом отмечается, что среди задержанных участников протестов около 70 женщин.

Правозащитная организация Amnesty International уже осудила репрессии сторонников Ас-Сиси против демонстрантов, призвав мировых лидеров также дать свою оценку по поводу того, что происходит в стране.

При этом на пятницу, 27 сентября, в Египте запланирована новая акция протеста и количество задержанных может возрасти.

Ранее сообщалось, что египетские власти задержали более тысячи участников антиправительственных митингов.

Протесты против Ас-Сиси разгорелись 20 сентября.

Недовольство людей вызвано высоким уровнем коррупции в стране и авторитарным правлением президента.

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