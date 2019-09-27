38-летняя теннисистка заявила, что завершит карьеру через 20 лет
27 сентября, 2019, 20:03
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что не планирует завершать карьеру
Об этом сообщает Tennis World USA.
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что совсем не задумывается о завершении карьеры в ближайшие годы.
"Я планирую закончить карьеру через 20 лет, точно не раньше", - призналась теннисистка.
38-летняя Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого Шлема, а также выигрывала итоговый чемпионат WTA в 2001, 2009, 2012, 2013, 2014 годах.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
- 8 сентября американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Большого Шлема US Open 19-летней канадцы Бьянке Андрееску.
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