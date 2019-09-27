38-летняя теннисистка заявила, что завершит карьеру через 20 лет

27 сентября, 2019, 20:03

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что не планирует завершать карьеру

Об этом сообщает Tennis World USA.

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что совсем не задумывается о завершении карьеры в ближайшие годы.

"Я планирую закончить карьеру через 20 лет, точно не раньше", - призналась теннисистка.

38-летняя Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого Шлема, а также выигрывала итоговый чемпионат WTA в 2001, 2009, 2012, 2013, 2014 годах.